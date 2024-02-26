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Девять человек погибли в результате авиаудара ЦАХАЛ по городу Рафах

Еще около 30 мирных жителей получили ранения в результате израильской бомбардировки.
Глеб Владовский 2024-02-26 22:39:01
© Фото: Mahmoud Fareed Keystone Press Agency Globallookpress

Армия обороны Израиля нанесла удар по жилому дому в городе Рафах - погибли девять человек.

По данным РИА Новости, в понедельник, 26 февраля, ЦАХАЛ без предупреждения нанесли авиаудар по жилому дому. В результате, пострадали еще 30 человек.

«На данный момент в больницу поступили тела 9 погибших и 30 раненых в результате израильского авиаудара», - сообщил изданию директор больницы аль-Кувейт.

Собеседник агентства также подчеркнул, что большинство жертв - дети и женщины.

Ранее сообщалось о гибели еще девяти человек на востоке Газы в результате израильского авиаудара.

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