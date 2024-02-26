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Гладков сообщил о гибели трех человек при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Еще трое с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.
Глеб Владовский 2024-02-26 22:26:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Три мирных жителя погибли в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ в селе Почаево Грайворонского городского округа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным губернатора региона, боевики атаковали автомобиль с людьми.

«Еще трое человек получили осколочные ранения различных частей тела. Бригадами скорой помощи двоих пострадавших мужчин доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода, еще одного пострадавшего - в Грайворонскую ЦРБ», - сообщил Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами село Глотово Белгородской области, в результате пострадали два человека.

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