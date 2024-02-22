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ВСУ атаковали беспилотниками два грузовика в селе Глотово Белгородской области

Пострадавшие были госпитализированы в больницу, сообщил губернатор.
Анна Назайкина 2024-02-22 18:26:01
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Украинские военные атаковали дронами населенный пункт Глотово в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что ВСУ действовали, используя беспилотники со взрывчаткой, которая была сброшена на два грузовика в Грайворонском округе.

В результате произошедшего пострадали два человека - водители атакованных транспортных средств. В настоящий момент они находятся в больнице, где им оказывается помощь.

После первого взрыва в машине началось возгорание, в результате второго взрыва повреждения получило еще одно ТС.

#в стране и мире #беспилотники #белгородская область #ВСУ #дроны #пострадавшие #грузовики #Вячеслав Гладков
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