Песков заявил, что Путину докладывают о ситуации в зоне СВО в режиме онлайн

Президент России Владимир Путин получает доклады о ситуации на передовой в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Абсолютно естественно, все это становится известно моментально президенту, верховному главнокомандующему», - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, могут ли недавние успехи бойцов ВС РФ повлиять на сроки СВО, Песков отметил, что «не нужно забегать так далеко».

Ранее Путин заявил, что происходящее на Украине - вопрос жизни и смерти для России.