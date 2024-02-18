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Путин: происходящее на Украине - вопрос жизни и смерти для России

Владимир Путин объяснил историческую справку в интервью Такеру желанием дать понять западному слушателю важность событий на Украине для российских граждан.
Никита Черненко 2024-02-18 10:15:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Если Запад оценивает происходящее на Украине - это тактический вопрос, то для России - это судьба, вопрос жизни и смерти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

На вопрос о причинах, по которым президент начал интервью с американским журналистом Такером Карлсоном с исторической справки, глава государства объяснил, что хотел таким образом дать понять иностранным зрителям, почему события на Украине важны для граждан России. Он также подчеркнул вопрос отношения к украинскому конфликту у Запада - это вопрос самообогащения.

«Для них - это улучшение своего тактического положения. А для нас - это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут слушать интервью с Карлсоном, поняли это», - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин выслушал доклад министра обороны России Сергея Шойгу о взятии Авдеевки под контроль ВС РФ. Российский лидер поздравил назвал большим успехом взятие города и поздравил наших бойцов с победой.

#Владимир Путин #президент РФ #конфликт на Украине
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