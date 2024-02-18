Если Запад оценивает происходящее на Украине - это тактический вопрос, то для России - это судьба, вопрос жизни и смерти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

На вопрос о причинах, по которым президент начал интервью с американским журналистом Такером Карлсоном с исторической справки, глава государства объяснил, что хотел таким образом дать понять иностранным зрителям, почему события на Украине важны для граждан России. Он также подчеркнул вопрос отношения к украинскому конфликту у Запада - это вопрос самообогащения.

«Для них - это улучшение своего тактического положения. А для нас - это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут слушать интервью с Карлсоном, поняли это», - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин выслушал доклад министра обороны России Сергея Шойгу о взятии Авдеевки под контроль ВС РФ. Российский лидер поздравил назвал большим успехом взятие города и поздравил наших бойцов с победой.