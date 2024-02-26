Мирошник заявил, что Киев требует от ВСУ наносить удары по мирным объектам

Удары по мирным объектам и обстрелы территории, далекой от линии боестолкновения, связаны с целенаправленной политикой Киева по запугиванию и уничтожению гражданского населения, чтобы компенсировать неудачи ВСУ на передовой. Об этом посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник рассказал радио Sputnik.

«Зеленский не зря истерил, настаивал на получении вооружения от американской стороны, потому что его не хватит, и у ВСУ серьезные проблемы на поле боя. Но при этом – полторы тысячи прилетов в сторону ЛНР, ДНР, Херсонского и Запорожского направлений. Летят РСЗО HIMARS. 150 тысяч долларов стоит один реактивный снаряд, но все равно они не отказываются от ударов по гражданскому населению», - рассказал Мирошник.

Он пояснил, что атаки по жилым кварталам «возведены на уровень государственной тактики», так как «именно политическое руководство Украины дает заказ на нанесение ударов по гражданскому населению».

«Главная задача – запугать и тем самым пытаться воздействовать на внутреннюю (российскую, – ред.) повестку. В Киеве давно приняли как данность, что Россию военным путем победить нельзя, и они не могут, не способны, это часто доказывается на линии фронта, на поле боя», - добавил дипломат.

По информации посла от мэров Горловки, Макеевки, ВСУ хотят «разрушать гражданскую инфраструктуру и создать невыносимые условия для жизни», но людей не сломить, они готовы сжать зубы и дожать неприятеля.



Ранее сообщалось, что в результате ВСУ по рынку в Донецке погибли 28 человек.