В Киеве задумались о запрете импорта польских товаров в ответ на блокаду

Руководство Украины рассматривает варианты ответных мер на блокаду поставок украинского зерна в Польшу. Среди различных предложений звучат и заградительные торговые меры для импорта товаров из Польши. Об обострении польско-украинских отношений и возможном эмбарго сообщает РИА Новости со ссылкой на местное информационное агентство.

«Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке, и если так пойдет и дальше, то это придется сделать», - заявил на условиях анонимности источник в украинском правительстве.

Аналогичную позицию занимает министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

«Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать», - подчеркнул министр и уточнил, что Украина примет ответные меры в течение пары недель.

Напомним, что под давлением фермеров Польша не подчинилась решению ЕС о снятии эмбарго с поставок украинского зерна и других сельскохозяйственных товаров - вместе с Варшавой эти ограничения одностороннем порядке сохранили ограничения Братислава и Будапешт. Тем не менее, украинские фуры с зерном пытались пересечь границу, в ответ польские фермеры вышли на марш протеста и перекрыли дороги у границы. Во время стычки в пункте пропуска «Дорохуск» фермеры высыпали зерно из украинских фур.

Ранее сообщалось об акции протеста французских фермеров, недовольных поставками украинских продуктов.