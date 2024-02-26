Иван Охлобыстин стал донором для воинов СВО и назвал себя их кровным братом

В донорском центре госпиталя имени Вишневского собрали кровь для участников спецоперации и жителей новых регионов. Акция стартовала под эгидой фонда гуманитарных инициатив «Орион». Одними из первых, кто пришел поддержать наших бойцов, стали актер Иван Охлобыстин и гроссмейстер Сергей Карякин.

Охлобыстин признался, что регулярно посещает военнослужащих на передовой и выступает в роли донора.

«Если это спасет хоть одну жизнь, я буду считать, что я выполнил очень важную составляющую моего жизненного задания. Это важно. Побратался, можно сказать, с российской армией на крови, мы братья на крови», - пояснил Охлобыстин.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства поблагодарил волонтеров - учащиеся вузов со всей страны, которые сдали свыше 17 тонн донорской крови и спасли жизнь многих воинов.