Шойгу заявил, что поддержку Вооруженным силам оказывает вся Россия

Сергей Шойгу обратил внимание на то, что народ занимается самыми разными вещами, чтобы поддержать армию, приведя в пример плетение масксетей.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поддержку ВС РФ оказывает вся страна. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны России.

Глава Минобороны поблагодарил волонтеров, которые создали 348 дополнительных производств, занимающихся созданием беспилотников, масксетей, и экипировки. Так учащиеся ВУЗов сдали более 17 тонн донорской крови, что спасло жизнь многим бойцам.

«Только студентами произведено свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, что позволило укрыть четыре районных батальонов обороны. Можно сказать, вся страна оказывает поддержку ВС РФ и объединилась вокруг руководства государства», - заявил Шойгу.

В ходе доклада Шойгу отметил, что опыт СВО показал возможности ВС РФ грамотно и оперативно реагировать на действия противника. Министр обороны подчеркнул, что на сегодняшний день армия России является самой боеспособной в мире и имеет передовое вооружение, проверенное в боевых условиях.