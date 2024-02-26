МО РФ сообщило об уничтожении беспилотника врага в небе Белгородской области

Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника в небе Белгородской области.

Попытка Киева совершить террористическую атаку по территории России с применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 11.00 по московскому времени.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что расчет российского зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» уничтожил боевые беспилотники врага на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.