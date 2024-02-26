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МО РФ сообщило об уничтожении беспилотника врага в небе Белгородской области

Неприятель применил БПЛА самолетного типа, чтобы совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
2024-02-26 12:10:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника в небе Белгородской области. 

Попытка Киева совершить террористическую атаку по территории России с применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 11.00 по московскому времени. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. 

Ранее сообщалось, что расчет российского зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» уничтожил боевые беспилотники врага на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #пво #беспилотники #белгородская область #уничтожение
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