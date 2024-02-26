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Путин определил границы создаваемых Московского и Ленинградского военных округов

Президент своим указом изменил границы двух военных округов.
Ирина Елагина 2024-02-26 15:56:01
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал указ о новых границах Московского и Ленинградского военных округов. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Всего в России вводится пять военных округов: Ленинградский, Московский, Южный, Восточный и Центральный.

В состав ЛВО вошли Санкт-Петербург, Республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области и Ненецкий автономный округ. В составе МВО - Москва, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

Из текста указа следует, что новые территории включены в Южный военный округ.

Ранее сообщалось, что по поручению Владимира Путина Министерство обороны РФ занимается усилением Ленинградского и Московского военных округов на фоне вступления в НАТО Финляндии и перспектив использования США финских военных баз. К концу 2023 года сформированы две новые общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, иные воинские соединения и части.

Напомним, что в столице завершилась реставрация комплекса штаба Московского военного округа - передача здания состоялась в День защитника Отечества.

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#армия #Владимир Путин #указ #округ #ленинградский военный округ #московский военный округ
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