Путин подписал указ о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, данная функция будет касаться получения кредитов как в банках, так и в микрофинансовых организациях. При этом уточняется, что запрет не будет распространяться на получение ипотеки, автокредитов, а также образовательных кредитов.

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2025 года», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что законопроект, разработанный для того, чтобы бороться с мошенничеством, таким как получение кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан, был одобрен Государственной думой во втором и третьем чтениях.