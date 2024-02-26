МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал указ о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов

Согласно законопроекту, с 1 марта 2025 года граждане РФ могут устанавливать самозапрет на кредиты и займы.
Глеб Владовский 2024-02-26 15:15:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, данная функция будет касаться получения кредитов как в банках, так и в микрофинансовых организациях. При этом уточняется, что запрет не будет распространяться на получение ипотеки, автокредитов, а также образовательных кредитов.

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2025 года», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что законопроект, разработанный для того, чтобы бороться с мошенничеством, таким как получение кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан, был одобрен Государственной думой во втором и третьем чтениях.

#Путин #кредит #указ #подписал #самозапрет
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 