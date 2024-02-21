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Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера

Кроме того, он указал, что РФ более крупная страна по сравнению с европейскими союзниками Вашингтона по НАТО.
Владимир Рубанов 2024-02-21 05:45:01
© Фото: Delcia Lopez Keystone Press Agency, Global Look Press

Дональд Трамп в эфире Fox News назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера. Кроме того, он указал, что РФ более крупная страна по сравнению с европейскими союзниками Вашингтона по НАТО.

Бывший президент США прокомментировал противостояние европейских союзников США по НАТО и России. Он призвал союзников США по НАТО увеличить расходы на оборону.

Разница между военными расходами европейских стран - членов альянса и США составляет 150 миллиардов долларов, отметил Трамп. Кроме того, лидер Республиканской партии призывал партнеров по НАТО нарастить помощь Украине до уровня США.

Ранее CNN сообщила, что Байден дал указание своим помощникам активнее обращать внимание на «безумные» высказывания Трампа.

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