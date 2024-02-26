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Песков: остановка расследования Данией теракта на «Северных потоках» вызывает изумление

По словам пресс-секретаря президента РФ, эта ситуация близка к абсурдной.
Игнат Далакян 2024-02-26 12:59:01
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress

Прекращение полицией Дании расследования произошедших на «Северных потоках» диверсий вызывает изумление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, ситуация близка к абсурдной. С одной стороны, перед нами это вот имеет место преднамеренная диверсия, с другой стороны, никакого продвижения дальше», - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Российская Федерация будет наблюдать за расследованиями диверсий на «Северных потоках» и использовать свои возможности для получения данных о них.

Немногим ранее полиция Дании, так же как и Швеция, остановила расследование по взрывам на «Северных потоках». В Дании заявили, что не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с инцидентом на «Северных потоках».

#Теракт #расследование #Северный поток #Дания #Дмитрий Песков
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