Песков: остановка расследования Данией теракта на «Северных потоках» вызывает изумление

Прекращение полицией Дании расследования произошедших на «Северных потоках» диверсий вызывает изумление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, ситуация близка к абсурдной. С одной стороны, перед нами это вот имеет место преднамеренная диверсия, с другой стороны, никакого продвижения дальше», - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Российская Федерация будет наблюдать за расследованиями диверсий на «Северных потоках» и использовать свои возможности для получения данных о них.

Немногим ранее полиция Дании, так же как и Швеция, остановила расследование по взрывам на «Северных потоках». В Дании заявили, что не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с инцидентом на «Северных потоках».