Песков назвал несерьезным предложенный Зеленским формат обсуждения мирного плана

Любые обсуждения мирного урегулирования украинского кризиса без участия России выглядят странно и несерьезно. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила о просьбе Владимира Зеленского помочь организовать мирный саммит по Украине для утверждения киевской «формулы мира». Пресс-секретарь президента России отметил, что любое обсуждения планов о мирных переговорах по Украине без участия Москвы - странны и смехотворны.

«Там, насколько мы понимаем, речь идет об этом странном формате женевском - конференция по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что, по меньшей мере, это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно. По всей видимости это в развитие вот этого формата шла какая-та речь, не более того», - сказал Песков.

Согласно материалу издания Bloomberg, саммит по Украине может быть перенесен на апрель или май, так как мировые лидеры не проявили интереса в его организации. Также отмечается, что Киев хочет заставить участвовать в саммите Пекин, так как считает, что Китай может повлиять на Россию.