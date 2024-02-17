Bloomberg: саммит по Украине перенесут из-за безучастности мировых лидеров

Саммит по урегулированию украинского кризиса с большей вероятностью отложат на поздний срок из-за того, что мировые лидеры не заинтересованы в его организации. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

«Украина настаивает на том, чтобы встреча состоялась в следующем месяце, хотя дата, скорее всего, будет перенесена на апрель или май из-за отсутствия участия мировых лидеров», - говорится в публикации издания.

Журналисты утверждают, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стремился поговорить с китайским коллегой Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. Кулеба хотел убедить Ван И принять участие в саммите, так как Пекин является ключевым дипломатическим союзником Москвы и способен оказать на нее влияние, говорится в сообщении.

Ранее Ван И заявил о необходимости начала мирных переговоров по Украине. По его словам, Китай примет в них непосредственное участие. Чем раньше Москва и Киев сядут за стол переговоров, тем меньше будет жертв, подчеркнул министр.