Боррель заявил, что ситуация на поле боя на Украине решится через три месяца

Сложившаяся на поле боя на Украине ситуация будет решена через три месяца. Такое мнение выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик заявил, что необходимо нарастить военную помощь Киеву.

«В три месяца ситуация будет решена на поле боя. Мы не можем больше говорить, "давайте подождем европейских выборов", или "мы хотим знать больше подробностей". Мы должны стать быстрее, решительнее», - сказал Боррель.

Глава дипломатии добавил, что если бы ЕС действовал более решительно, то ситуация на поле боя могла бы сложиться гораздо лучше. Также он считает, что использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и искусственного интеллекта (ИИ) могут определить ход военных действий.

Ранее Боррель обвинял европейский политиков в нерешительности в отношении военной помощи Украине и заявил, что у ЕС просто недостаточно денег для этого.