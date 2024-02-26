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Путин по телефону тепло поздравил Эрдогана с 70-летием

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону, российский лидер тепло поздравил президента Турции с 70-летием.
Игнат Далакян 2024-02-26 12:35:01
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер тепло поздравил турецкого президента с 70-летним юбилеем. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Российский президент отметил высокий авторитет Эрдогана в своей стране и за рубежом, а также многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене.

«Подчеркнут также существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений», - говорится в сообщении Кремля.

В релизе также отмечается, что подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее укрепление, а также условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в обозримом будущем может состояться визит Владимира Путина в Турцию. По словам представителя Кремля, глава государства может посетить страну до выборов.

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