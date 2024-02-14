Песков: Путин может приехать в Турцию до выборов

Президент России Владимир Путин может приехать в Турцию в обозримом будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, визит Путина может состояться еще до выборов президента.

«Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем», - сказал Песков изданию Life.

Ранее помощник главы президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил о планах Путина приехать в Турцию в феврале. Он сообщил, что визит находится в стадии подготовки. Одной из тем, которые российский лидер планирует обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, станет украинское урегулирование.