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Вильфанд пообещал москвичам мартовскую погоду на начало следующей недели

В столичном регионе не будет осадков, придет солнечная погода, характерная для «преддверия весны».
Елизавета Кондрикова 2024-02-25 11:22:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В Центральную Россию на следующей неделе придет «другая» погода, характерная для преддверия весны, в ночь температура составит -1...-4, днем воздух прогреется до +1...+2 градусов, дневные температуры в целом будут со знаком плюс. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дневные температуры буду положительные, в диапазоне плюс 1-плюс 2 градуса, но никаких осадков, солнышко, все-таки такое преддверие весенней погоды», - сказал специалист.

Ко вторнику ночные температуры станут более низкими и опустятся до минус 5, в ночь на среду - до минус 8. Днем столбики термометров будут оставаться на положительных значениях. В целом, по словам эксперта, погода в первые дни следующей недели будет выше нормы на пару-тройку градусов.

«Конечно, такая погода более характерна для конца первой декады, для третей пятидневки марта», - заключил эксперт.

Вильфанд также вновь напомнил о выраженном противодействии антициклона со стороны азиатской части страны и циклона из Западной Европы, которое определяло погоду на прошлой неделе и продолжит ее формировать далее. Синоптик сравнил подобное столкновение с борьбой сумоистов.

#Москва #Погода #гидрометцентр рф #Роман Вильфанд #наш эксклюзив #Центральная Россия
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