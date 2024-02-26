Соперница Трампа Никки Хейли потеряла финансирование крупного спонсора

Крупная организация «Американцы за процветание» (AFP), которую поддерживает миллиардер Чарльз Кох, сообщила о прекращении финансирования президентской кампании Никки Хейли - республиканской кандидатки и соперницы Дональда Трампа. Соответствующее решение сообщили во внутренней записке сотрудникам.

В организации отметили невозможность существенного влияния на путь к победе Хейли в основных штатах и призвали ее сосредоточить усилия на том, где еще можно изменить ситуацию. В числе возможных вариантов приводится убеждение недовольных Трампом американцев продолжить голосовать за республиканцев в палате представителей и Сенате США.

«Если Дональд Трамп возглавит список республиканцев, риск однопартийного правления Демократической партии, захваченной прогрессивными левыми, серьезен и нанесет непоправимый ущерб стране», - пояснили в AFP.

Ранее экс-президент Дональд Трамп выступил с критикой нынешнего главы американского государства в ходе Конференции консервативного политического лидерства. Он заявил, что Байден является «самым некомпетентным человеком» в США, напомнив, как действующий президент потерялся на сцене после своего выступления.