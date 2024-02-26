Пушилин предположил, что Авдеевку будут восстанавливать

Авдеевку, возможно, будут восстанавливать, однако в ней осталось не так много домов, которые можно будет отремонтировать. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Политик отметил востребованность Авдеевки как пригорода Донецка. При этом он сообщил, что вопрос о восстановлении города будет приниматься не только на региональном, но и на федеральном уровне.

«Решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься не только на региональном уровне, но и на федеральном уровне - с учетом оценки специалистов... С учетом того, что Авдеевка - это пригород Донецка, конечно же Авдеевка будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать», - сказал Пушилин.

Ранее Денис Пушилин посетил освобожденную Авдеевку. Глава ДНР отметил большой масштаб предстоящих работ, в том числе по разминированию города от оставленных украинскими боевиками ловушек.