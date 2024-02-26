МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пушилин предположил, что Авдеевку будут восстанавливать

Глава ДНР отметил, что решение о восстановлении Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов.
Никита Черненко 2024-02-26 10:30:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Авдеевку, возможно, будут восстанавливать, однако в ней осталось не так много домов, которые можно будет отремонтировать. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Политик отметил востребованность Авдеевки как пригорода Донецка. При этом он сообщил, что вопрос о восстановлении города будет приниматься не только на региональном, но и на федеральном уровне.

«Решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься не только на региональном уровне, но и на федеральном уровне - с учетом оценки специалистов... С учетом того, что Авдеевка - это пригород Донецка, конечно же Авдеевка будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать», - сказал Пушилин.  

Ранее Денис Пушилин посетил освобожденную Авдеевку. Глава ДНР отметил большой масштаб предстоящих работ, в том числе по разминированию города от оставленных украинскими боевиками ловушек.

#ДНР #денис пушилин #Авдеевка #Восстановление городов
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 