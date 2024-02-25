«Гиацинты» уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении

Замаскированные блиндажи и живая сила ВСУ была уничтожена расчетами 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на Купянском направлении.

Разведчики с помощью беспилотников сначала обнаруживают цель, передают координаты на пункт управления замаскированных блиндажей противника на дальности до 12 км, после чего расчеты выезжают к месту проведения артиллерийской стрельбы.

«Поражаем цели, чтобы наши пехотинцы проходили вперед. Отрабатываем по бронетехнике, блиндажам противника. Чтобы все у наших парней было хорошо. Мы приехали, отстрелялись и сейчас уезжаем в район ожидания. Цель была уничтожена полностью. Мы работали по блиндажу противника осколочно-фугасным снарядом», - рассказал заряжающий орудия с позывным «Сибирь».

При боевой стрельбе артиллеристы меняют огневые позиции на запасные - за это время восполняют боекомплекты, исключая нанесение ответного огня со стороны противника.

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» днем и ночью и при любой погоде ведут боевую по вскрываемым целям - огневым позициям, живой силе, различным вооружениям ВСУ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.