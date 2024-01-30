Шеф ЦРУ заявил, что 2024 год станет для Украины испытанием на выносливость

Директор ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs поделился своими наблюдениями за происходящим в зоне украинского конфликта и сделал несколько предположений о его перспективах.

«Этот год, вероятно, станет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость», - отметил глава американской разведслужбы.

Среди важных факторов он назвал восстановление оборонного производства России в содружестве с Китаем и ставку Москвы на время, возможность «раздавить Украину и измотать ее западных сторонников». Бернс уверен, что США не должны останавливать военную помощь Украине, считая, что это «ключ к успеху».



Ранее сообщалось, что аналитики журнала Foreign Affairs назвали сомнительными попытки объяснить провал контрнаступления ВСУ недостатком западной военной помощи, так как не технологии - решающий фактор в сухопутных военных операциях.



