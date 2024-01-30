МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шеф ЦРУ заявил, что 2024 год станет для Украины испытанием на выносливость

Директор ЦРУ Уильям Бернс поделился своими наблюдениями за происходящим в зоне украинского конфликта.
Ирина Елагина 2024-01-30 17:41:01
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Директор ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs поделился своими наблюдениями за происходящим в зоне украинского конфликта и сделал несколько предположений о его перспективах.

«Этот год, вероятно, станет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость», - отметил глава американской разведслужбы.

Среди важных факторов он назвал восстановление оборонного производства России в содружестве с Китаем и ставку Москвы на время, возможность «раздавить Украину и измотать ее западных сторонников». Бернс уверен, что США не должны останавливать военную помощь Украине, считая, что это «ключ к успеху».

Ранее сообщалось, что аналитики журнала Foreign Affairs назвали сомнительными попытки объяснить провал контрнаступления ВСУ недостатком западной военной помощи, так как не технологии - решающий фактор в сухопутных военных операциях.

#Россия #в стране и мире #Украина #ЦРУ #ВСУ #В ИноСМИ #уильям бернс #военная помощь украине
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»