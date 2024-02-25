DPA: Бербок во время визита в Одессу спустилась в бомбоубежище

Главе министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок пришлось около получаса просидеть в бомбоубежище во время недавнего визита в Одессу, пишет агентство DPA.

Как пишет издание, сирены тревоги включились вскоре после прибытия чиновницы в город. Высоким делегатам пришлось спуститься в безопасное место в отеле, пока тревожные сигналы не отменили, сообщает «360».

Ранее стало известно об очередной инициативе украинского коллеги Бербок Дмитрия Кулебы, который предложил гостье из Берлина новое написание города Одесса - с одной буквой с в слове. Бербок ответила, что тогда по правилам немецкого языка название города будет звучать как Одеза.