Кулеба предложил Бербок новое немецкое название Одессы

На Украине вслед за новым написанием Киева предложили «переименовать» Одессу. Инициатором выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он предложил своей «незваной гостье» на Украине, коллеге из ФРГ Анналене Бербок новое написание Одессы - с одной буквой с в слове.

Кулеба объяснил необходимость изменения транслитерации соответствием со звучанием на украинском.

«Я бы просил, чтобы также поступили с названием «Одесса» и писали с одним «с», - сказал украинский министр на совместной пресс-конференции с Бербок, передает издание «Думская».

Бербок пояснила, что тогда по правилам немецкого языка название города будет звучать как Одеза.

Напомним, что 24 февраля стало известно о решении МИД Германии «переименовать» Киев. Раньше название города писалось как Kiew, теперь - Kyjiw. Новое обозначение будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах.