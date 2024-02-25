NYT: от ВСУ требовали победного плана без стратегических резервов и ресурсов

Украинское правительство хотело получить от военного руководства «дорожную карту победы», не предоставляя информации о количестве людей, боеприпасов и резервов, которыми располагают ВСУ для выполнения стратегических планов. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на интервью украинского генерала Виктора Назарова, советника бывшего главкома Валерия Залужного.

«Это то, чего, к сожалению, не понимало или не хотело понимать наше политическое руководство, когда требовало стратегических планов от военных без стратегических резервов и ресурсов», - сказал Назаров.

Уточняется, что в том числе с критикой в адрес правительства страны выступал сам Залужный, который обвинял руководство в проблемах с регулирования и производства. По его словам, это только усугубляет зависимость Киева от союзников в сфере поставок.

В публикации также охарактеризовали будущее ВСУ как «неоптимистичное», а главной задачей назвали просто держать оборону.

Ранее также стало известно об острой нехватке боеприпасов в вооруженных силах Украины, вызванной задержками в предоставлении дополнительной военной помощи со стороны американского Конгресса. В связи с этим ВСУ сталкиваются с ограничением способностей по защите своих позиций.