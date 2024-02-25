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NBC: ВСУ ввели лимиты на использование боеприпасов из-за нехватки

Мэр Часового Яра заявил журналистам, что «в один из самых критических моментов» западные страны «подвели Украину».
Владимир Рубанов 2024-02-25 04:48:01
© Фото: Dmytro Smoliyenko Keystone Press Agency, Global Look Press

Вооруженные силы Украины сталкиваются со все более острой нехваткой боеприпасов, поскольку конгресс США по-прежнему блокирует предоставление дополнительной военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, сообщает NBC.

Поскольку в Вашингтоне продолжаются разногласия, украинские командиры все чаще вынуждены нормировать боеприпасы. Это ограничивает способность ВСУ защищать свои позиции, сообщает телеканал.

Мэр Часового Яра заявил журналистам, что «в один из самых критических моментов» западные страны «подвели Украину».

США не могут выделить Киеву дополнительную помощь из-за политического противостояния между администрацией Джо Байдена и республиканским большинством в палате представителей о миграционном контроле на границе с Мексикой.

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