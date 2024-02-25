Начштаба группировки «Центр» вручил награды отличившимся в боях за Авдеевку

Начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Денис Лямин вручил заслуженные государственные награды особо отличившимся при освобождении Авдеевки бойцам.

«Поздравляю весь личный состав с выполнением серьезной боевой задачи - взятию Авдеевки. Хочу пожелать вам успехов в этом тяжелом солдатском деле. Выполнено очень много, но нам еще много предстоит впереди. Вам терпения, воли, крепости духа и здоровья», - пожелал бойцам генерал-лейтенант Лямин.

В ходе награждения были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты.

«Задача стояла перед нами - начать данный штурм с дачного поселка Милицейский. Дальше наступление развили и зашли непосредственно в город», - рассказал заместитель командира роты с позывным «Винни», награжденный орденом Мужества за выполнение боевых задач.

Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля. Боевики ВСУ бежали под натиском штурмовых подразделений, бросив раненых, оружие и множество боеприпасов. Накануне в город прибыл глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он оценил масштабы будущих восстановительных работ и пообщался с местными жителями.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.