Politico: союзники США критикуют Вашингтон из-за вторичных санкций

Союзники США остались недовольными указом президента Джо Байдена о вторичных санкциях, считая эту меру превышением полномочий администрации Соединенных Штатов. Об этом говорится в статье издания Politico, посвященной исследованию провала санкционного давления Запада на российскую экономику.

«Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции», - уточнили в публикации.

Указ Джо Байдена от декабря 2023 года предполагает отключение от своей финансовой системы всех зарубежных банков, которые будут нарушать антироссийские санкции и вести дела с военно-промышленным комплексом России. Так, к примеру, под ограничения уже попали организации из 11 стран, в том числе из Китая, Сербии, ОАЭ и Лихтенштейна.

На фоне риска из-за вторичных санкций крупные банки ОАЭ стали вводить ограничения на работу с клиентами из России. Они перестали принимать деньги из России, отправлять платежи российским клиентам и стали закрывать счета компаний, собственниками которых являются россияне.