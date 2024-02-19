Крупные банки ОАЭ стали ограничивать работу с клиентами из России

Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций стали вводить ограничения на работу с клиентами из России. Об этом газете «Ведомости» рассказали российские бизнесмены. В частности, банки перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам. Также банки стали закрывать счета компаний, собственниками которых являются россияне.

По информации представителей бизнеса, в настоящее время открыть счет в банке ОАЭ можно только по персональной договоренности с менеджером и только до первой проверки.

Ранее издание сообщало об аналогичной проблеме в Турции, где банки начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из нашей страны, желающим завести карточку. Прежде всего ограничения касаются тех компаний и организаций, которые попали под санкции коллективного Запада, но сейчас турецкие банки прекращают отношения и с другими организациями, не входящими в стоп-лист.