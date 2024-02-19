МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Крупные банки ОАЭ стали ограничивать работу с клиентами из России

Ограничения в отношении российских компаний усилились после указа президента США Джо Байдена от 22 декабря 2023 года, который позволяет Вашингтону вводить санкции против иностранных банков.
Ян Брацкий 2024-02-19 08:54:01
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций стали вводить ограничения на работу с клиентами из России. Об этом газете «Ведомости» рассказали российские бизнесмены. В частности, банки перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам. Также банки стали закрывать счета компаний, собственниками которых являются россияне.

По информации представителей бизнеса, в настоящее время открыть счет в банке ОАЭ можно только по персональной договоренности с менеджером и только до первой проверки.

Ранее издание сообщало об аналогичной проблеме в Турции, где банки начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из нашей страны, желающим завести карточку. Прежде всего ограничения касаются тех компаний и организаций, которые попали под санкции коллективного Запада, но сейчас турецкие банки прекращают отношения и с другими организациями, не входящими в стоп-лист.

#Россия #санкции #Банки #оаэ #бизнес #счета
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 