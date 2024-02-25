МО РФ: средства ПВО сбили шесть дронов над Белгородской областью и Черным морем

Минобороны сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на территории Российской Федерации при помощи беспилотника. Очередной инцидент произошел сегодня в небе над Белгородской областью, где дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили два дрона. Это произошло в районе хутора Развильный, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО... Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил он. Кроме того, еще четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты над акваторией Черного моря. Подробностей этого инцидента в Минобороны не приводят.

Сегодня также были сбиты четыре беспилотника ВСУ на Купянском направлении. Речь о двух БПЛА типа «Фурия», одной «Бабе-Яге» и еще одной «Валькирии», сообщили в пресс-центре группировки войск «Запад».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.