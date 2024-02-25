ВС РФ сбили «Валькирию», «Бабу-Ягу» и две «Фурии» на Купянском направлении

Российские средства противовоздушной обороны на Купянском направлении уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины: две "Фурии", одну "Валькирию" и одну "Бабу-Ягу", сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

«Уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, в том числе две "Фурии", "Валькирия" и "Баба-Яга"», - уточнил он.

Боевики киевского режима регулярно используют беспилотники различных типов для атак на российских военнослужащих в зоне СВО и объекты на территории нашей страны. Так, накануне, бойцы штурмовых подразделений, зачищающие территорию коксохимического завода в освобожденной Авдеевке, обнаружили пункт управления дронами с терминалами глобальной спутниковой системы Starlink. Кроме того, в подвалах и цехах предприятия найдено множество боеприпасов и оружия западного производства.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.