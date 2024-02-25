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МО РФ сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью

Вражеский беспилотник уничтожили дежурные средства ПВО, попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена.
Анастасия Бобылева 2024-02-25 23:43:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинский беспилотник засекли в небе над Белгородской областью, дежурные средства ПВО уничтожили его. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

С помощью БПЛА самолетного типа киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на российской территории. В 23:00 вражеский дрон удалось сбить.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Украинские БПЛА регулярно замечают над российскими территориями. Так, утром в воскресенье 25 февраля уничтожили еще один дрон, принадлежащий противнику. Его сбили в 11:00 по московскому времени.

#в стране и мире #беспилотник #бпла #ВСУ #Белгородская облсть
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