Украинский беспилотник засекли в небе над Белгородской областью, дежурные средства ПВО уничтожили его. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

С помощью БПЛА самолетного типа киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на российской территории. В 23:00 вражеский дрон удалось сбить.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Украинские БПЛА регулярно замечают над российскими территориями. Так, утром в воскресенье 25 февраля уничтожили еще один дрон, принадлежащий противнику. Его сбили в 11:00 по московскому времени.