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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Попытка террористической атаки была пресечена сегодня 25 февраля около 11:00.
2024-02-25 11:56:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Сегодня в небе над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотник (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что вражеский дрон был сбит утром 25 февраля примерно в 11:00 по московскому времени, в регионе работали дежурные средства ПВО.

Эта попытка террористической атаки противника по объектам в Белгородской области оказалась второй за сегодняшнее утро, примерно в 07:00 сообщалось о двух беспилотниках, которые удалось перехватить и уничтожить.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #беспилотник #бпла #белгородская область #ВСУ
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