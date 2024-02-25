Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Сегодня в небе над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотник (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что вражеский дрон был сбит утром 25 февраля примерно в 11:00 по московскому времени, в регионе работали дежурные средства ПВО.
Эта попытка террористической атаки противника по объектам в Белгородской области оказалась второй за сегодняшнее утро, примерно в 07:00 сообщалось о двух беспилотниках, которые удалось перехватить и уничтожить.
Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.
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