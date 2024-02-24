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Власти ФРГ решили «переименовать» Киев

Транслитерацию хотят изменить с Kiew на Kyjiw.
Ирина Егорова 2024-02-24 02:47:01
© Фото: Ximena BorrazasKeystone Press Agency

Власти ФРГ решили присвоить новое название столице Украины. Инициатива предложена и реализуется МИД Германии -  транслитерация теперь будет выглядеть так – Kyjiw. Раньше название города писалось как Kiew. Об этом сообщило дипломатическое ведомство в соцсети X. 

«В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно меняет написание. Это касается веб-сайтов и вывесок посольства», - сказано в сообщении.

Новое обозначение также будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах.

Киев уже переименовали в 2019 году в США. Там решили изменить написание столицы Украины с Kiev на Kyiv.

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