Путин заявил, что не вернул бы Крым, если бы не был уверен в согласии его жителей

Владимир Путин заявил, что не вернул бы Крым в состав России, если бы не был уверен в том, что жители РФ и полуострова хотят этого. Это заявление политик сделал на встрече с участниками форума «Все для Победы!», который проходит в Туле.

«Если бы я не был уверен, что у нас в стране - и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины - подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего и не стал делать в Крыму», - сказал президент.

Путин подчеркнул, что был уверен в желании большинства людей в стране помочь Донбассу. По его словам, россияне не хотели бросать жителей этих территорий «под колеса неонацистов».

Ранее российский лидер, выступая на форуме, заявил, что наша страна получила бы гнилую картошку, если бы не пришла на помощь россиянам в Крыму и на Донбассе. По словам Путина, Россия не могла бросить своих людей, чтобы наши дети не стали людьми второго сорта.