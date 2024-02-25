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Президент Шри-Ланки опроверг данные о приостановке продления виз россиянам

Правительство не принимало соответствующего решения.
Сергей Лебедев 2024-02-25 15:50:01
© Фото: Stefan Auth, imageBROKER.com, Global Look Press

Президент Шри-Ланки распорядился провести расследование из-за заявления генерального комиссара страны по иммиграции о прекращении продления долгосрочных виз гражданам России и Украины. Правительство не принимало соответствующего решения.

«Правительство официально не принимало решения об отмене продления виз, ранее выданных этим туристам», - сообщили в пресс-службе офиса президента Ранила Викрамасингхе. 

Ранее сообщалось, что генеральный комиссар по иммиграции Шри-Ланки Харша Илукпития заявил о прекращении процедуры бесплатного продления туристических виз для россиян и украинцев.

По его словам, те туристы, которые пользовались этой услугой, должны покинуть страну до 7 марта текущего года.

Напомним, недавно посольство РФ в Шри-Ланке призвало российских граждан, проживающих на острове, вернуться на родину. В диппредставительстве заявили об участившихся инцидентах с нашими согражданами.

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