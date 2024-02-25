Президент Шри-Ланки опроверг данные о приостановке продления виз россиянам

Президент Шри-Ланки распорядился провести расследование из-за заявления генерального комиссара страны по иммиграции о прекращении продления долгосрочных виз гражданам России и Украины. Правительство не принимало соответствующего решения.

«Правительство официально не принимало решения об отмене продления виз, ранее выданных этим туристам», - сообщили в пресс-службе офиса президента Ранила Викрамасингхе.

Ранее сообщалось, что генеральный комиссар по иммиграции Шри-Ланки Харша Илукпития заявил о прекращении процедуры бесплатного продления туристических виз для россиян и украинцев.

По его словам, те туристы, которые пользовались этой услугой, должны покинуть страну до 7 марта текущего года.

Напомним, недавно посольство РФ в Шри-Ланке призвало российских граждан, проживающих на острове, вернуться на родину. В диппредставительстве заявили об участившихся инцидентах с нашими согражданами.