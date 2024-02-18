МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам, проживающим на Шри-Ланке, посоветовали вернуться на родину

В посольстве России заявили об участившихся инцидентах с российскими гражданами, проживающими в Шри-Ланке.
Никита Черненко 2024-02-18 10:11:01
© Фото: Ruwan Walpola, Keystone Press Agency, Globallookpress

Посольство России в Шри-Ланке призвало российских граждан, проживающих на острове, вернуться на родину. Об этом дипведомство написало в своем Telegram-канале.

Сообщение опубликовали на фоне инцидента, произошедшего в ночь с 14 на 15 февраля в Rainbow Surf Beach Hotel: сотрудник отеля проявил непристойное поведение и домогался двух гражданок, после этого произошла драка с участием росгражданина, имевшего визу постоянно проживающего лица. В посольстве отметили, что это была не первая жалоба на отель и заявили, что предпринимают все возможные меры реагирования.

«В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, Посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», - написали в посольстве.

Шри-Ланка стала выдавать бесплатные визы российским гражданам с 27 ноября 2023 года в рамках программы по восстановлению туристической отрасли. Департамент иммиграции и эмиграции острова позволил оставаться туристам в стране до 30 дней.

Ранее на Шри-Ланке в ДТП попал автобус с российскими туристами. Автобус врезался на высокой скорости в грузовик, в результате погиб один россиянин.

#Шри-Ланка #граждане рф #Посольство РФ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 