Россиянам, проживающим на Шри-Ланке, посоветовали вернуться на родину

Посольство России в Шри-Ланке призвало российских граждан, проживающих на острове, вернуться на родину. Об этом дипведомство написало в своем Telegram-канале.

Сообщение опубликовали на фоне инцидента, произошедшего в ночь с 14 на 15 февраля в Rainbow Surf Beach Hotel: сотрудник отеля проявил непристойное поведение и домогался двух гражданок, после этого произошла драка с участием росгражданина, имевшего визу постоянно проживающего лица. В посольстве отметили, что это была не первая жалоба на отель и заявили, что предпринимают все возможные меры реагирования.

«В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, Посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», - написали в посольстве.

Шри-Ланка стала выдавать бесплатные визы российским гражданам с 27 ноября 2023 года в рамках программы по восстановлению туристической отрасли. Департамент иммиграции и эмиграции острова позволил оставаться туристам в стране до 30 дней.

Ранее на Шри-Ланке в ДТП попал автобус с российскими туристами. Автобус врезался на высокой скорости в грузовик, в результате погиб один россиянин.