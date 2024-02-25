Вооруженные силы Украины потеряли до 360 человек на Донецком направлении. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. В результате успешного наступления штурмовых отрядов «Южной» группировки войск поражение нанесено 22-й, 28-й и 92-й механизированным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики.

«Потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», - сообщили в оборонном ведомстве.

Активно ведется и контрбатарейная борьба, в ходе которой поражены: артиллерийская система М777 американского производства, самоходная артустановка «Panzerhaubitze 2000», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», а также склад боеприпасов украинских националистов.

Ранее в Минобороны заявили, что боевики за неделю потеряли на Авдеевском направлении более 2 900 человек убитыми и ранеными.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.