Москвичей предупредили о внезапном похолодании в ближайшие часы

Москвичей ждет понижение температуры с переходом через 0°C в сторону отрицательных значений, предупредили синоптики. Похолодание начнется после 16:00, до утра завтрашнего дня в различных районах столицы пройдут ледяные дожди, сообщает Городское хозяйство Москвы в Telegram.

«Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», - говорится в сообщении.

Коммунальщики к капризам погоды готовы и непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Все регламентные работы будут выполняться в соответствии с текущими погодными условиями. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Впрочем, тепло в Москву и область вернется довольно быстро. Уже на следующей неделе воздух прогреется до +1...+2 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В целом погода на старте следующей рабочей пятидневки будет выше климатической нормы на пару-тройку градусов, сообщил синоптик.