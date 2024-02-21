Вильфанд пообещал москвичам на 23 февраля погоду позднего марта

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» пообещал москвичам на 23 февраля и в праздничные выходные мартовскую погоду.

По его словам, центр Европейской России находится в зоне выраженного противодействия антициклона, центр которого находится далеко, в азиатской части, и циклона, который определяет погоду в Западной Европе. Такое противостояние двух мощных структур синоптик сравнил с борьбой сумоистов.

В настоящий момент влияние циклона более ощутимо, дневные температуры повышаются и будут продолжать расти.

«Для этого времени года будет очень высокая температура, температурный фон в праздники будет соответствовать концу не февраля, а марта... Просто мартовская погода, даже позднемартовская погода», - сказал Вильфанд.

По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье ночью температура будет -1...+1°С, дневные температуры - +1...+3°С. Иногда будет проявляться солнце, может пойти небольшой мокрый снег.