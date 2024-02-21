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Вильфанд пообещал москвичам на 23 февраля погоду позднего марта

Иногда будет проявляться солнце, может пойти небольшой мокрый снег, рассказал синоптик.
Анна Назайкина 2024-02-21 15:34:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» пообещал москвичам на 23 февраля и в праздничные выходные мартовскую погоду.

По его словам, центр Европейской России находится в зоне выраженного противодействия антициклона, центр которого находится далеко, в азиатской части, и циклона, который определяет погоду в Западной Европе. Такое противостояние двух мощных структур синоптик сравнил с борьбой сумоистов.

В настоящий момент влияние циклона более ощутимо, дневные температуры повышаются и будут продолжать расти.

«Для этого времени года будет очень высокая температура, температурный фон в праздники будет соответствовать концу не февраля, а марта... Просто мартовская погода, даже позднемартовская погода», - сказал Вильфанд.

По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье ночью температура будет -1...+1°С, дневные температуры - +1...+3°С. Иногда будет проявляться солнце, может пойти небольшой мокрый снег.

#Москва #23 февраля #Погода #Гидрометцентр #Роман Вильфанд #наш эксклюзив
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