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Экс-канцлер Австрии Курц обжалует приговор за дачу ложных показаний

Накануне суд Вены приговорил политика к условному тюремному заключению сроком на 8 месяцев за дачу ложных показаний в парламенте.
Елизавета Кондрикова 2024-02-24 09:26:01
© Фото: IMAGO, photonews.at, Georges Schne, Global Look Press

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своем намерении обжаловать решение Земельного суда Вены по уголовным делам об условном заключении политика под стражу на 8 месяцев по делу о даче ложных показаний. Об этом Курц сообщил в своих социальных сетях.

«Судебный процесс касался того, лгал ли я в парламенте четыре года назад, и был основан на жалобе, поданной моими политическими оппонентами», - написал экс-канцлер в своем аккаунте X.

Он уточнил, что будет пытаться обжаловать решение по одному обвинительному пункту из трех, по двум его оправдали ранее, передает RT. Политик полностью уверен в своей невиновности и выразил убежденность в том, что его в итоге полностью оправдают. 

Напомним, накануне Себастьяна Курца приговорили к условному тюремному заключению, обвинив во лжи перед парламентским комитетом, - политик отвергал свою причастность к назначению доверенного лица в совет директоров одной из госкомпаний.

#австрия #Себастьян Курц #Уголовное дело #канцлер Австрии #ложные показание
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