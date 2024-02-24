Экс-канцлер Австрии Курц обжалует приговор за дачу ложных показаний

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своем намерении обжаловать решение Земельного суда Вены по уголовным делам об условном заключении политика под стражу на 8 месяцев по делу о даче ложных показаний. Об этом Курц сообщил в своих социальных сетях.

«Судебный процесс касался того, лгал ли я в парламенте четыре года назад, и был основан на жалобе, поданной моими политическими оппонентами», - написал экс-канцлер в своем аккаунте X.

Он уточнил, что будет пытаться обжаловать решение по одному обвинительному пункту из трех, по двум его оправдали ранее, передает RT. Политик полностью уверен в своей невиновности и выразил убежденность в том, что его в итоге полностью оправдают.

Напомним, накануне Себастьяна Курца приговорили к условному тюремному заключению, обвинив во лжи перед парламентским комитетом, - политик отвергал свою причастность к назначению доверенного лица в совет директоров одной из госкомпаний.