Суд признал экс-канцлера Австрии Курца виновным в даче ложных показаний

Земельный суд Вены признал виновным бывшего австрийского канцлера Себастьяна Курца в даче ложных показаний. Его приговорили к условному тюремному заключению сроком на 8 месяцев, сообщает издание Heute.

Политика обвиняли в том, что он, будучи канцлером, солгал перед парламентским комитетом, отвергая свою причастность к назначении доверенного лица в совет директоров одной из госкомпаний.

Отмечается, что Себастьяну Курцу назначили испытательный срок на 3 года. Также он должен возместить расходы на судебное разбирательство.

Напомним, политик покинул пост канцлера Австрии в октябре 2021 года. Он ушел в отставку на фоне антикоррупционного расследования.