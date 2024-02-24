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Военные США заявили об уничтожении за сутки семи ракет хуситов

Пентагон заявил, что уничтоженные 23 февраля ракеты хуситов были готовы к запуску по целям в Красном море.
Ян Брацкий 2024-02-24 09:01:01
© Фото: IMAGO, Andreas Beil, Global Look Press

Семь мобильных противокорабельных ракет йеменских хуситов были уничтожены военными США за сутки, 23 февраля. Об этом говорится в сообщении Центрального командования в социальной сети Х. Сообщается, что все они были готовы к запуску в сторону Красного моря.

Ранее стало известно об атаке повстанцев-хуситов из шиитского движения «Ансар-Аллах» по британскому сухогрузу Rubymar в Красном море. В результате на поверхности воды образовалось 18-мильное нефтяное пятно. В акваторию также могли попасть тонны удобрений, которые перевозило судно, пишет RT.

Силы американо-британской коалиции атакуют Йемен с 12 января. Главными целями являются пусковые и радарные установки хуситов, места хранения беспилотников и крылатых ракет. Вашингтон и Лондон заявляют, что таким образом обеспечивают безопасность гражданского судоходства в Красном море, в Йемене действия коалиции считают агрессией.

#в стране и мире #сша #Йемен #Хуситы #красное море
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