Шойгу проинспектировал выполнение задач группировкой «Центр» в зоне СВО

Министр обороны Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Центр» и офицеров штаба в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны России.

Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник отброшен на 10 с лишним километров. Российские войска продолжают наступать.

Украинские военнослужащие в Авдеевке массово сдаются в плен. Про словам командующего, около 200 пленных вывели после зачистки.

«По поступающей информации, в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять», - сказал Мордвичев.

Министр обороны обратил особое внимание на необходимость гуманно относиться к пленным военнослужащим ВСУ.

«Вы слышали, что сказал Верховный Главнокомандующий ВС РФ, - гуманно, как это было всегда», подчеркнул Сергей Шойгу.

По словам Мордвичева, несмотря на «нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась».

Командующий группировкой доложил, что лишь за последние две недели февраля ударные беспилотники на Авдеевском направлении уничтожили больше 700 целей противника, в том числе бронетехнику, артиллерийские системы, радиолокационные средства.

Шойгу отметил, что нужно опережающим образом обеспечивать войска группировки всем необходимым. Министр обратил внимание на роль беспилотников и добавил, что в войска спланирована поставка дронов, которые управляются с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием», - сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ поручил дополнительно усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы, особенно в тактическом звене.

Командующий группировкой доложил, что в соединениях и частях созданы штатные подразделения применения БПЛА. Они вооружены разведывательными и ударными беспилотниками. Эту задачу ставил министр обороны.

В ходе освобождения Авдеевки эффективно показал себя комплекс разведывательных беспилотников «Орлан-30».

Шойгу показали трофейную зарубежную военную технику, в том числе бронетранспортер М113 производства США.

«Недостаток этой машины - это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях», - отметил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин.

Он добавил, что Россия сталкивается со всем военно-промышленным натовским потенциалом.

«Всему миру понятно, что лучший автомат - это Калашников, нет, все равно лезут», - сказал Сергей Шойгу.

На командном пункте группировки министр обороны России наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием. Он пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.