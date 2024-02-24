Небензя назвал «формулу мира» Зеленского фальшивкой и ультиматумом России

Фальшивка и ультиматум России стоят за «формулой мира», которую продвигает Владимир Зеленский, заявил Василий Небензя. Об этом постпред России сказал на заседании Генассамблеи организации.

«Не стоит тратить время на пустые планы киевского режима вести переговоры на основе так называемой формулы мира Зеленского, которая является ни чем иным, как ультиматумом России и попыткой всеми правдами и неправдами заманить в бесконечные заседания на основе этого утопического проекта как можно больше стран», – цитирует слова Небензи Радио Sputnk.

По его словам, те, кто невольно оказался втянут в «лживую затею Киева» уже разоблачили эту «фальшивку». Российский постпред при ООН заключил, что цели спецоперации все равно будут достигнуты, даже если настоящие переговоры, основанные на реальной оценке ситуации, не состоятся.

Также Небензя заявил, что Украина может сохраниться только как мирная и нейтральная страна. И в очередной раз подчеркнул цели СВО - на Украине не должно быть дискриминации и русофобии, там не должны героизировать нацистских преступников.