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Небензя: Украина может сохраниться только как мирная и нейтральная страна

Из этой страны не должна исходить угроза России, подчеркнул дипломат.
Владимир Рубанов 2024-02-24 02:51:01
© Фото: Luiz Rampelotto EuropaNewswire, Global Look Press

Василий Небензя заявил, что Украина пока еще может сохраниться в каком-то виде, но это должна быть мирная и нейтральная страна. Об этом постпред России сказал на заседании Совета безопасности ООН.

На Украине не должно быть дискриминации и русофобии, там не должны героизировать нацистских преступников. Из этой страны не должна исходить угроза России, подчеркнул дипломат. Именно на достижение этих целей направлена наша СВО.

Небензя отметил, что западные страны могут попытаться таким образом спасти хотя бы что-то от Украины или России придется воевать ради этого до конца, а она умеет это делать.

Постпред РФ сказал, что украинский конфликт рано или поздно закончится, и чем дольше он затягивается из-за западной «подпитки» Киева, тем более невыгодными будут условия мира для Украины.

#Украина #Национализм #Совбез ООН #василий небензя #СВО
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