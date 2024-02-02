В Аргентине полиция обстреляла протестующих резиновыми пулями

В Аргентине полиция применила резиновые пули против участников антиправительственной манифестации. Одна из получивших повреждения рассказала корреспонденту ТАСС, что правоохранители возникли внезапно и открыли стрельбу. Она показала свои ноги, на которых остались несколько ран от пуль.

«Внезапно появилась федеральная полиция на мотоциклах и начали стрелять резиновыми пулями. Я как раз рассказывала в этот момент девушке, что против нас часто применяли резиновые пули в девяностые», - сообщило агентство.

Стычка между сотней протестующих и правоохранителями произошла после выхода колонны манифестантов на проезжую часть. В результате силовики применили дубинки, водометы и слезоточивый газ для вытеснения толпы на площадь и тротуары.

Местные СМИ сообщили об одном задержанном человеке. Недовольство вызвали проводимые Конгрессом обсуждения законопроекта с пакетом реформ, представленные правительством.

Законодатели обсуждают свыше 600 статей, среди которых значится проведение налоговой амнистии, отмена обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин.

Также нововведения затронули отмену регулирования цен, которое практиковал прежний кабмин, вводя ограничения на стоимость на чувствительные товары. Помимо этого, предусматривается реформа трудового законодательства и взносов в систему здравоохранения, также может появиться возможность для приватизации государственных компаний.

В процессе обсуждения реформ с оппозицией правительство отозвало часть статей, в том числе касавшихся экономических реформ.