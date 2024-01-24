В Аргентине профсоюзы созвали национальную забастовку

В среду, 24 января, в Аргентине пройдет национальная забастовка, которую созвали профсоюзы из-за реформ нового правительства. Об этом пишет газета Buenos Aires Times.

Ожидается, что на улицы Буэнос-Айреса выйдут толпы людей, масштабные протесты также пройдут и в других городах страны.

Как сообщает издание, демонстрации затронут службы воздушного и общественного транспорта, а также банки. Отмечается, что автобусное и железнодорожное сообщение, а также метрополитен будут приостановлены с 19.00 до полуночи. Кроме того, с полудня и до полуночи будет прекращена работа аэропортов. К митингам присоединятся различные заводы, предприятия, театры.

В Глобальной федерации профсоюзов (GUF) выразили солидарность аргентинскому народу, который, как отметили в объединении, «борется за защиту демократии перед лицом репрессивных мер, предложенных новой администрацией Хавьера Милея», и подчеркнули, что полностью поддерживают забастовку в латиноамериканском государстве 24 января.

Ранее аргентинский лидер подписал чрезвычайный указ о проведении более чем 300 реформ, направленных на либерализацию экономики. Преобразования, которые в настоящее время рассматривает парламент, затрагивают все сферы. В частности, декрет включает отмену действующего закона об аренде жилья, которым были недовольны как съемщики, так и арендодатели. Нововведения также направлены на отмену регулирования цен, которое практиковал прежний кабмин, вводя ограничения на стоимость на чувствительные товары. Помимо этого, предусматривается реформа трудового законодательства и взносов в систему здравоохранения, также может появиться возможность для приватизации государственных компаний.